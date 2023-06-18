В «Факеле» высказались о возможном выкупе Свинова

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о возможном выкупе у «Спартака» вратаря Ильи Свинова.

Самедов сообщил, что сейчас все арендованные футболисты возвращаются в свои клубы. При этом старший селекционер отказался раскрывать дальнейшие планы «Факела».

«Сейчас всех арендованных футболистов клубы возвращают. В процессе уже будем думать, кем усиливаться. Сейчас соберёмся с руководством, сядем и подумаем. Мыслей много, они самые разные, но пока не готов их раскрывать», — цитирует Самедова Sport24.

Ранее спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов заявил, что речи о выкупе Свинова сейчас не идёт.

В минувшем сезоне Свинов провёл за «Факел» 27 матчей, пропустил 36 голов и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 800 тысяч евро.