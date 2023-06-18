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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» высказались о возможном выкупе Свинова

18 Июня 2023 • 17:12 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о возможном выкупе у «Спартака» вратаря Ильи Свинова.

Самедов сообщил, что сейчас все арендованные футболисты возвращаются в свои клубы. При этом старший селекционер отказался раскрывать дальнейшие планы «Факела».  

«Сейчас всех арендованных футболистов клубы возвращают. В процессе уже будем думать, кем усиливаться. Сейчас соберёмся с руководством, сядем и подумаем. Мыслей много, они самые разные, но пока не готов их раскрывать», — цитирует Самедова Sport24.

Ранее спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов заявил, что речи о выкупе Свинова сейчас не идёт.

В минувшем сезоне Свинов провёл за «Факел» 27 матчей, пропустил 36 голов и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Александр Самедов Илья Свинов
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