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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин: «Время покажет, где окажется Евсеев»

11 Июня 2023 • 15:09 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о работе Вадима Евсеева во главе воронежского «Факела».

«Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ. Все тренеры хотят быть чемпионами. Время покажет, где окажется Евсеев. Заслужил ли он повышения? Для того, чтобы он заслужил нужно создать условия», — заявил Заварзин в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, тренерская судьба зависит от субъективных причин, выразив мнение, что Евсеев станет чемпионом России при назначении в «Зенит».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата, сохранив прописку в РПЛ после победы над «Енисеем» в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев Юрий Заварзин
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