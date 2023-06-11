Заварзин: «Время покажет, где окажется Евсеев»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о работе Вадима Евсеева во главе воронежского «Факела».

«Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ. Все тренеры хотят быть чемпионами. Время покажет, где окажется Евсеев. Заслужил ли он повышения? Для того, чтобы он заслужил нужно создать условия», — заявил Заварзин в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, тренерская судьба зависит от субъективных причин, выразив мнение, что Евсеев станет чемпионом России при назначении в «Зенит».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата, сохранив прописку в РПЛ после победы над «Енисеем» в стыковых матчах.