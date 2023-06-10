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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивахов: «Каждая минута важна, учитывая, что нам нужно побеждать»

10 Июня 2023 • 17:33 Комментировать
Факел
1:0
Енисей
2-й тайм

Главный тренер «Енисея» Александр Ивахов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- После первой игры вы сказали, что «Факел» не позволил «Енисею» показать свой футбол. За счет чего сегодня ваша команда будет стараться это сделать?

- Мы будем стараться это сделать за счет того, чтобы наши ребята играли смелее, чтобы они лучше открывались, лучше взаимодействовали, у игрока, владеющего мячом, было несколько вариантов развития атаки.

- У вас сегодня  вместо удаленного Ланина выходит Ушатов. Это тоже более атакующий вариант. «Енисей» готов с первых минут навязывать свою игру сопернику?

- Матч длится 90 минут. Каждая минута здесь важна, учитывая, что нам нужно побеждать. Поэтому мы планируем так же хорошо, как атаковать, так и обороняться. Все сзади, все впереди.

- Сегодня у «Факела» на центральном стадионе профсоюзов планируется аншлаг. Насколько важен фактор домашнего поля в таких противостояниях для выездной команды?

- Важен. Я думаю, что здесь намного важнее, что будет много болельщиков, для чего футболисты играют. Мне лично всегда нравится играть, когда футбольный стадион полон, поэтому желаю всем футболистам хорошей игры, а болельщикам - получить удовольствие от того, что покажут ребята.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Александр Ивахов
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ФАКЕЛ ЕНИСЕЙ
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