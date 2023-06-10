​На матче «Факела» пришлось менять бокового арбитра

В субботу проходил ответный стыковой матч за место в Премьер-лиге между «Факелом» и «Енисеем». По ходу второго тайма замена понадобилась боковому арбитру Роману Усачёву. Он получил травму колена и не смог продолжать работу. В срочном порядке к функциям бокового судьи приступил резервный рефери.

Отметим, что «Факел» обыграл «Енисей» со счётом 2:0. В первой игре тремя днями ранее «огнеопасные» тоже были сильнее – 1:0. Воронежская команда, которую тренирует Вадим Евсеев, смогла сохранить место в элите российского футбола на следующий сезон.

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