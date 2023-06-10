«Факел» - «Енисей»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В ответном стыковом матче за право играть в Премьер-лиге встречаются «Факел» и «Енисей».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Енисей
Доступ после регистрации
Протокол игры
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Брахими Мохамед•Альшин Ильнур•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Акбашев Роман•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
Ставер Евгений•Марков Николай•Феррейра Херман•Стежко Виталий•Кичин Валерий•Ушатов Кирилл•Иванов Егор•Раздорских Никита•Канаплин Александр•Глушков Никита Андреевич•Окладников Андрей
10 июня. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
Бан пользователя