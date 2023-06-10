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«Факел» - «Енисей»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

10 Июня 2023 • 17:00 Комментировать (1)
Факел
0:0
Енисей
1-й тайм

В ответном стыковом матче за право играть в Премьер-лиге встречаются «Факел» и «Енисей».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Факел - Енисей

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Протокол игры  
Факел0:0Енисей
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин ИгорьБрахими МохамедАльшин ИльнурЯкимов ВячеславКвеквескири ИраклийАкбашев РоманМарков ЕвгенийАппаев Хызыр
Запасные: Мендель АндрейЧеров ВасилийСуслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейГонгадзе ГеоргийМагаль РусланМастерной ВладиславРабеи РедаЧерняков Даниил
Ставер ЕвгенийМарков НиколайФеррейра ХерманСтежко ВиталийКичин ВалерийУшатов КириллИванов ЕгорРаздорских НикитаКанаплин АлександрГлушков Никита АндреевичОкладников Андрей
Запасные: Кахидзе АлександрЛомакин АлександрГыстаров РасулЛуташев ВладиславИвакин ЯрославМасловский АлександрСамойлов ДенисЯрусов ДаниилРукас АндрюсКомков МихаилБардыбахин Вячеслав
10 июня. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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Факел Енисей
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ФАКЕЛ ЕНИСЕЙ
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Июня 2023 в 17:32
ай упыред дави факерав! А-ха-ха-ха! )))
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