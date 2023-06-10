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Наставник «Енисея» Ивахов: «При таком судействе даже «Барселона» здесь бы не выиграла» эксклюзив

10 Июня 2023 • 20:09 Комментировать (2)
Факел
2:0
Енисей
окончен

Главный тренер «Енисея» Александр Ивахов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:2).

- Что у «Енисея» не получилось в этом двухматчевом противостоянии, чтобы все-таки решить задачу?

- Я могу сказать про отдельно сегодняшний матч. У «Енисея» сегодня получалось многое, но при этом выиграть здесь на этом прекрасном стадионе с прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Готов с вами поспорить на коробку сока, даже «Барселона» здесь бы не выиграла. Поэтому я горд за наших ребят. Могу сказать, что самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все всё понимают, и нас технично здесь сегодня не пустили в Премьер-лигу. А ребята наши - молодцы.

- А какие у вас есть конкретные вопросы по судейству сегодня?

- Я могу вам сейчас по горячим следам сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти было накладненькие, в ту сторону однозначно. Сегодня нам сказали, что нет ВАРа, но при этом команда соперника, «Факел», имела возможность онлайн смотреть матч, тренеры. А весь мир, якобы не мог, и ВАРа нету. То, что нам трактовались игровые эпизоды по-разному, это же очевидно. Когда судья добавляет пять минут, но при этом все же видели, что только боковой судья лежал пять минут, правильно? Поэтому тут мнение однозначное и понятное. Но еще раз хочу сказать, что ребята «Енисея» сегодня играли в красивый футбол. Когда мы уходили сейчас с этого прекрасно стадиона с прекрасными болельщиками,  а мы играем для болельщиков, и их не обманешь, нам хлопали. Вот это дорогого стоит.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Енисей Александр Ивахов
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Комментарии (2)
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ингерман
10 Июня 2023 в 20:26
ай.. и он тыщу раз прав.. )))
Wetr123
10 Июня 2023 в 20:21
Барселона пешком сделала вас бы минимум теннисным счетом... играть надо... А когда судья виноват, то.........
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