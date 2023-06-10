​Евсеев в третий раз спас команду через «стыки»

Вадима Евсеева можно называть королём стыковых игр. «Факел», который сейчас тренирует Евсеева, смог сохранить место в Премьер-лиге через «стыки». Воронежцы дважды обыграли «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Для Евсеева это уже третий тренерский успех в стыковых поединках за место в топ-дивизионе российского футбола. В 2018 и 2019 годах под руководством Евсеева через «стыки» места в Премьер-лиге сохраняли «Амкар» и «Уфа» соответственно.

Теперь футболисты «Факела» отдохнут, после чего начнут подготовку к следующему чемпионату. Его старт намечен на 23 июля.

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