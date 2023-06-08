Евсеев: «У меня нет уверенности, что «Факел» останется в РПЛ»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу воронежского клуба в первом стыковом матче с «Енисеем». Напомним, вчера подопечные Евсеева одержали над красноярцами победу со счётом 1:0.

«Никакого лукавства с моей стороны нет. «Енисей» заслуженно вышел в стыки, всё серьёзно. Уверенности в том, что мы останемся в РПЛ, у меня нет. 1:0 – это скользкий счёт», - сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Евсеев возглавил «Факел» в мае, до этого он тренировал ярославский «Шинник». В минувшем сезоне он приезжал в Красноярск в качестве главного тренера «чёрно-синих».