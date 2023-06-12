Руководство «Факела» намерено продлить соглашение с нападающим команды Евгением Марковым.

«Будем вести переговоры, чтобы продлить контракт и футболист остался. Сейчас мы в работе. Думаю, в ближайшее время будет какая-то информация», - приводит слова спортивного директора клуба РПЛ Кирилл Котов издание «РБ Спорт».

Напомним, что Евгений Марков присоединился к воронежцам в январе нынешнего года, проведя в весенней части РПЛ 11 матчей, в которых игрок отметился одним голом при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в 500 тысяч евро.