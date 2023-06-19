Божин: «Из «Крыльев Советов» уходил с чувством облегчения»

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о своём уходе из «Крыльев Советов» в прошлом году.

По словам 28-летнего футболиста, в «Крыльях Советов» его не ценили, поэтому он был рад оказаться в «Факеле».

«Уходил с чувством облегчения. Я был рад наконец-то перейти в другой клуб, где меня будут ценить и где я буду на равных со всеми бороться за место в составе», — цитирует Божина «Чемпионат».

Божин также выразил мнение, что «Крыльям Советов» он был нужен лишь для заявки, так как является воспитанником самарского клуба.

В минувшем сезоне Божин провёл за «Факел» 27 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ команда из Воронежа заняла 14-е место в турнирной таблице и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.