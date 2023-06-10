​В «Факеле» отреагировали на сохранение прописки в РПЛ

Кирилл Котов, который занимает должность спортивного директора «Факела», высказался о сохранении прописки в Премьер-лиге.

Напомним, что в стыковых матчах «Факел» два раза обыграл «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 на своём поле.

«Поздравляю нашу команду! Заслуженно остались в Премьер-Лиге. Мы делали всё, чтобы сохраниться в РПЛ. Вышло всё по делу: мы были сильнее «Енисея», - сказал Котов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Также Котов ответил на вопрос, является ли тренер команды Вадим Евсеев «королём стыковых матчей».

«Если хотите, называйте. А для нас он просто сделал качественную работу», - отметил функционер.

Напомним, что Вадим Евсеев за шесть последних лет трижды сохранял команды в Премьер-лиге через стыковые матчи.

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