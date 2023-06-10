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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Альшин: «На характере, на самоотдаче добыли результат и остались заслуженно в Премьер-лиге»

10 Июня 2023 • 20:03 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

Защитник «Факела» Ильнур Альшин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Енисеем» (2:0).

- Задача решена, такая сложная неделя. Какие эмоции сейчас испытываете?

- Конечно, эмоции самые положительные, но, если честно, когда свисток прозвучал, их уже, наверное, не было. Внутри было опустошение, потому что много игр, эмоции где-то потратили еще в предыдущих матчах. И сегодня на характере, на самоотдаче добыли результат, который нам нужен был, и остались заслуженно в Премьер-лиге.

- Признайтесь, в какой момент вы окончательно поверили в то, что «Енисей» не вернется в игру?

- Я думаю, когда мы уже забили первый мяч, было понятно, что мы  не отдадим эту игру точно. Тем более что дома при своих болельщиках, может быть, отдали инициативу сопернику, но грамотно оборонялись. По большому счету, опасных моментов не было за исключением в конце матча, а так всё логично было. Я понимал, что выиграем этот матч.

- Теперь планы на отпуск изменились? Задача решена, остались в РПЛ, или, все равно, поедете отдыхать, как планировали раньше?

- Надо эмоционально отдохнуть, неважно где. Нам пока не объявляли, сколько отпуска у нас. Думаю, недельки две, может, дадут. От руководства зависит. Отдохнем и снова в бой, с новыми силами.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ильнур Альшин
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