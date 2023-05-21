Фролов провёл первый матч в РПЛ за три года

Сегодня днём «Крылья Советов» разгромили дома в Самаре не слишком мотивированный «Урал» Виктора Ганчаренко – 3:0. Место в воротах самарцев занял Евгений Фролов.

Как выяснилось, страж ворот хозяев не выходил на поле в рамках Премьер-лиги целых три года. Его последний матч в чемпионате России датирован июлем 2020 года, соперником тогда был «Краснодар». Отметим, что сегодня у Фролова сухой матч и три спасения в активе.

Напомним, что благодаря разгромной победе «Крыльям» удалось покинуть зону стыковых матчей и подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.