«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон

Воронежский «Факел» сможет выступать в следующем сезоне РПЛ – клуб получил соответствующую лицензию, сообщает пресс-служба команды.

«Наш клуб получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/24, позволяющую выступать на уровне РПЛ», - пишет официальный телеграм-канал «Факела».

Напомним, что «Факелу» всё ещё грозит вылет из Премьер-лиги по результатам стыковых матчей, если клуб в итоге в них попадёт. Прямо сейчас подопечные Вадима Евсеева идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, а избежать «стыков» позволяет минимум 12-я строчка.

Ранее игрок «Факела» рассказал, что изменилось в команде с недавним приходом нового главного тренера в лице Вадима Евсеева.