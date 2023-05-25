Корнеев — о Писарском: «Смена фамилии играет как-то кармически»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о низкой результативности нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Оренбурга». В 15 матчах за «Крылья Советов» Писарский забил всего лишь три мяча, а в составе своей предыдущей команды он сумел отличиться 17 раз в 19 встречах. Отметим, что цвета «Оренбурга» форвард защищал под фамилией Сычевой.

Корнеев предположил, что на спад в игре Писарского могла повлиять смена фамилии.

«Смена фамилии играет как‑то кармически. Я могу ошибаться, но такое суждение присутствует. Надеюсь, что в случае Писарского-Сычевого это не так», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший матч самарцы проведут 28 мая против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.