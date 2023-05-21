Агент: Квеквескири хочет помочь «Факелу» остаться в РПЛ

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири, высказался о будущем футболиста. Напомним, прошлой зимой в подписании 33-летнего хавбека было заинтересовано столичное «Динамо».

«Есть множество факторов, влияющих на принятие решения по будущему Ираклия. На сегодня он футболист «Факела» и у него есть четкая установка помочь команде остаться в Премьер-лиге», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Квеквескири принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист. Контракт футболиста с «Факелом» рассчитан до 30 июня этого года.