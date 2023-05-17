Булыкин: «Игра «Факел» - «Крылья» решит, кто отправится в стыковые матчи»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал игру, которая определит, какая команда займёт 13-е место и станет участником стыковых матчей с клубом Первой лиги.

«В игре «Факел» — «Крылья Советов» решится, кто составит компанию нижегородцам. Эта игра станет определяющей», - заявил Булыкин «РБ Спорт».

Что касается занимающего 14-е место нижегородского «Пари НН», то эксперт не сомневается, что этот клуб так и останется на своём месте и уже гарантированно примет участие в матчах на выбывание.

Матч «Факела» и «Крылье» состоится в Воронеже в рамках 29 тура РПЛ.

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