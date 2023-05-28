Рассказов отыграл один гол в матче с «Факелом»

«Факел» и «Крылья Советов» ведут борьбу за 12-е место в Премьер-лиге. Команда из Воронежа забила по голу в начале каждого тайма после ударов Андрея Менделя и Романа Акбашева. Соперники из Самары вернули интригу в этот поединок на 75-й минуте. Бенжамин Гарре с левого края поля направил мяч к дальней штанге, и Николай Рассказов головой вколотил мяч в сетку ворот «Факела». Воронежские футболисты идут на 12-м месте и опережают противника на очко, а «Пари НН» - на три.

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