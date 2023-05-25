Осинькин назвал причину весенних неудач «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» - одни из главных неудачников весенней части РПЛ. Клуб всё ещё рискует покинуть Премьер-лигу через стыковые матчи и крайне редко радует своих болельщиков победами. Наставник самарцев Игорь Осинькин рассказал о причине весеннего спада своей команды - она кроется в уходе из клуба ранее лидеров.

«В нашем случае из команды ушли опытные и востребованные футболисты. Заменить их одного или двух таких – гораздо легче, чем нескольких. На этом этапе нам как раз и не хватило таких игроков», - рассказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что в 29-м туре «Крылья» в гостях сыграют, пожалуй, важнейший матч сезона против воронежского «Факела». Победитель матча с большой вероятностью избежит места в «стыках».

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