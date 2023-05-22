Барач вернётся в «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач, в настоящий момент выступающий за «Остенде» на правах аренды, вернётся в самарский клуб.

По информации «РБ Спорт», бельгийский клуб не будет активировать опцию выкупа 28-летнего футболиста. Предложений же по новой аренде Барача на данный момент нет. Отмечается, что будущее хорватского игрока в самарском клубе также будет зависеть от того, в какой лиге предстоит выступать «Крыльям Советов» в следующем сезоне.

За «Остенде» футболист провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.