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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Квеквескири: «На всех наших выездах нам казалось, что мы играем дома»

23 Мая 2023 • 19:56 Комментировать
Факел
...
Крылья Советов
28.05 16:30

Полузащитник, один из лидеров воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о болельщиках своей команды. В частности, он отметил, как сильно в городе Воронеже местная публика любит футбол.

«С «Локомотивом» в Москве, как и на всех выездах, казалось, что «Факел» играет дома. Нереальные ощущения», - признался футболист в комментарии для «Чемпионата».

Как добавил хавбек, в Воронеже местное население очень любит футбол, и его команда счастлива выходить на стадион и биться ради них.

За два тура до финиша сезона РПЛ воронежцы идут на 13-м месте в турнирной таблице, возглавляет команду Вадим Евсеев. В рамках 29 тура «Факел» примет дома прямого конкурента – «Крылья Советов».

Агент: Квеквескири хочет помочь «Факелу» остаться в РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ираклий Квеквескири
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ФАКЕЛ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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