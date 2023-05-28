«Факел» быстро повёл в матче с «Крыльями Советов»

«Факел» и «Крылья Советов» проводят ключевой для себя матч в рамках 29-го тура Премьер-лиги. Одна из команд получит лучшие шансы в битве за выживание, другая же будет конкурировать с «Пари НН» за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. В сегодняшнем поединке был очень быстро забит первый гол. Роман Акбашев с правого фланга доставил мяч в центр штрафной, и Андрей Мендель переправил его в ворота противника.

Команда из Воронежа на эту минуту выходит на 12-е, безопасное, место, подвигая противника на 13-е. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.