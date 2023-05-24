Игрок «Факела» рассказал, как на команде отразился приход Евсеева

Андрей Мендель, опорный полузащитник воронежского «Факела» рассказал, что произошло с его командой после того, как воронежцев возглавил Вадим Евсеев.

«У нас и до его прихода не было проблем с настроем, но Вадим Валентинович добавил нам своей искры. Тренировочный процесс немного изменился, требования стали другими», - поделился Мендель с «Матч ТВ».

Напомним, что после прихода Евсеева «Факел» одержал две важнейшие победы в рамках РПЛ – над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (1:0). Благодаря этим матчам «Факелу» удалось даже ненадолго покинуть зону стыковых матчей, однако поражение от «Локомотива» в 28 туре снова вернуло команду Евсеева в неё.

29-й тур станет для «Факела», пожалуй, важнейшим в сезоне – дома воронежцы встретятся с прямым конкурентом в борьбе за выход из зоны «стыков» - самарскими «Крыльями Советов».

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