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Защитник «Факела» рассказал, что изменилось в команде при Евсееве

23 Мая 2023 • 21:06 Комментировать
Факел
...
Крылья Советов
28.05 16:30

Игорь Калинин, игрок обороны воронежского «Факела» рассказал, что изменилось в его команде после того, как на пост главного тренера пришёл Вадим Евсеев.

«Если коротко — дисциплина изменилась. Понимайте как хотите, но всё‑таки это Вадим Валентинович», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что после прихода Евсеева «Факел» одержал две важнейшие победы – в гостях над «Ростовом» Валерия Карпина (2:0) и дома над «Пари НН» (1:0).

В двух оставшихся турах воронежцам предстоит принять дома «Крылья Советов» и съездить в гости к чемпиону страны – питерскому «Зениту».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Игорь Калинин
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