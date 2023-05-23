Защитник «Факела» рассказал, что изменилось в команде при Евсееве

Игорь Калинин, игрок обороны воронежского «Факела» рассказал, что изменилось в его команде после того, как на пост главного тренера пришёл Вадим Евсеев.

«Если коротко — дисциплина изменилась. Понимайте как хотите, но всё‑таки это Вадим Валентинович», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что после прихода Евсеева «Факел» одержал две важнейшие победы – в гостях над «Ростовом» Валерия Карпина (2:0) и дома над «Пари НН» (1:0).

В двух оставшихся турах воронежцам предстоит принять дома «Крылья Советов» и съездить в гости к чемпиону страны – питерскому «Зениту».