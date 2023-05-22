Ломаев рассказал об итогах своего обследования

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил травму в воскресном матче чемпионата России против «Урала». Футболист сообщил, что после проведения обследования он был выписан из больницы.

«Проверили почки, рёбра, позвонки. В итоге оказалось всё хорошо, слава богу», - сказал Ломаев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Ломаева, ему пока нельзя тренироваться – ближайшие дни футболист проведёт в состоянии покоя. Голкипер отметил, что рискует пропустить ближайший матч команды.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Факела» на выезде.