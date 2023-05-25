Осинькин назвал имена главных талантов, которые покинули «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, каких ушедших игроков из клуба он считает очень талантливыми.

«Глушенков – это действительно талант. То, что он делает на тренировке… бывает, думаешь: «И в сборной Бразилии человек бы не потерялся». В то же время есть ситуации, где он должен быть психологически более устойчив и тверд», — заявил Осинькин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Еще один талант — Сергей Пиняев, а также Антон Зиньковский и Иван Сергеев, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, сказал тренер. Специалист добавил, что Зиньковский — игрок с неординарным дриблингом, который является очень неудобным для соперников.

После 28 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 29 очков.