«Факел» упрочил перевес в матче с «Крыльями Советов»

В ключевом матче за 12-е место в Премьер-лиге играют «Факел» и «Крылья Советов». Хозяева поля довольно быстро повели в счете после голевого удара Андрея Менделя. После перерыва коллектив из Воронежа удвоил своей перевес. Поле подачи Хызыра Аппаева с левого фланга Роман Акбашев головой прицельно пробил в дальнюю часть ворот - 2:0.

На эту минуту «Факел» покидает зону стыковых матчей и опережает сегодняшнего соперника на очко, а «Пари НН» - на три. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.