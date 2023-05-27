Орещук: «Писарский? Боженька всё видит, нельзя кидать агентов»

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском, у которого уже третий агент за короткий срок.

«Это не «серая» схема. Это боженька все видит. Нельзя кидать агентов. Человек тебе помог, вытащил из чемпионата, который никто не знает. И Панченко правильно сказал, что ни к чему хорошему переход в «Крылья» не приведет», — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» прошлой зимой. В футболке самарского клуба на счету Писарского три забитых гола и две результативные передачи в 15 матчах.