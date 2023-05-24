Назван клуб РПЛ, который чаще всех выпускает в старте игроков до 20 лет

Статистический портал Opta Sports составил рейтинг клубов РПЛ, в стартовом составе которых в этом сезоне чаще всего выходили молодые игроки, не достигшие возраста 20 лет.

Первое место – у самарских «Крыльев Советов». Так, в стартовом составе самарцев игроки младше 20 лет выходили 41 раз. На втором месте – столичное «Динамо», 37 раз. Третье место – у московского «Локомотива», 36 раз. Четвёртое – у «Ростова», 30 раз.

Отметим, что три клуба РПЛ ни разу не выпускали в стартовом составе столь молодых игроков. Это «Факел», московское «Торпедо» и «Ахмат». Один раз игрок моложе 20 лет за весь сезон появлялся в старте «Урала».