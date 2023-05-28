«Факел» переиграл «Крылья Советов», отправив самарцев в зону стыковых матчей

«Факел» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Центральный» в городе Воронеж.

Важнейшая игра для распределения мест в зоне стыковых матчей. «Крылья Советов» ровно на два очка опережали «Факел», как раз обитающий в «стыках», так что в случае победы воронежцы возносились сразу на спасительную 12-ю строчку. А «Крылья Советов» в случае победы обеспечивали себе спокойный финиш сезона, отрываясь от «Факела» и «Пари НН» на неподъёмную высоту.

Мотивацией, видимо, лучше пропитались хозяева поля. «Факел» начал игру активно, владел мячом, хорошо двигался. Именно из быстрой атаки и пришёл «быстрый» гол, случившийся уже на 12-й минуте. Акбашев протащил мяч по правому флангу, от угла чужой штрафной площади прострелив вдоль ворот. Дальнюю штангу замкнул Мендель, с рикошетом от соперника вколотивший мяч в сетку – 1:0.

После гола игра выровнялась, а «Факел» потерял сразу двух игроков из-за травмы. Сначала поле покинул Мендель, нарушивший правила недалеко от своей штрафной площади. Андрей так срубил Цыпченко, что сам травмировался, а ещё и Бейл со стандарта чуть не опустил мяч в «девятку». Затем по колену получил Гонгадзе и через паузу поле покинул. Долгое время врачи находились на поле, так что к первому тайму арбитр добавил целых пять минут. Но ничего интересного за это время не случилось.

После перерыва продолжились вынужденные замены (ушли Якимов и Писарский), а на исходе часа игрового времени продолжились и голевые действия. Евгеньев не смог прервать прострел с левого фланга, Аппаев этим воспользовался и сыграл на Калинина. Игорь мягко набросил в центр на Акбашева, а тот головой пробил точно в угол – 2:0. Только за 15 минут до конца матча «Крылья Советов» сообразили хоть какой-то ответ.

Комбинация вышла простенькой: Гарре прорвался по левому флангу и выдал подачу в центр, где Рассказов опередил Калинина и почти без прыжка пробил головой – 2:1. «Крылья» вернули интригу на концовку, но на большее самарцев не хватило. «Факел» побеждает и выбирается из зоны стыковых матчей, как раз «Крылья» туда и направляя.