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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» переиграл «Крылья Советов», отправив самарцев в зону стыковых матчей

28 Мая 2023 • 18:29 Комментировать
Факел
2:1
Крылья Советов
окончен

«Факел» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Центральный» в городе Воронеж.

Протокол игры  
Факел2:1Крылья Советов
(1:0) Мендель Андрей12'  
(2:0) Акбашев Роман57'  
  75'Рассказов Николай (2:1)
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин ИгорьБрахими Мохамед 79' (Рабеи Реда ( 79') Альшин Ильнур  66' 79' (Черов Василий ( 79') Квеквескири ИраклийМендель Андрей 30' (Якимов Вячеслав ( 30'Суслов Кирилл 46') Акбашев Роман  54'Аппаев ХызырГонгадзе Георгий 35' (Марков Евгений ( 35')
Запасные: Смирнов МихаилГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейМагаль РусланМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Фролов ЕвгенийБейл ГленнЕвгеньев Роман  37'Солдатенков АлександрГоршков Юрий 72' (Гапонов Илья ( 72') Ежов Роман 53' (Иванисеня Дмитрий ( 53') Костанца Фернандо  23'Витюгов Максим 72' (Рассказов Николай ( 72') Гарре БенжаминЦыпченко ДмитрийПисарский Владимир 53' (Шитов Владислав ( 53')
Запасные: Коваленко АлександрХлусов НикитаОвсянников БогданБабкин СергейЧиркович АлександарЗуев АлександрЗотов ГеоргийВеселов Даниил
28 мая. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

Важнейшая игра для распределения мест в зоне стыковых матчей. «Крылья Советов» ровно на два очка опережали «Факел», как раз обитающий в «стыках», так что в случае победы воронежцы возносились сразу на спасительную 12-ю строчку. А «Крылья Советов» в случае победы обеспечивали себе спокойный финиш сезона, отрываясь от «Факела» и «Пари НН» на неподъёмную высоту.

Мотивацией, видимо, лучше пропитались хозяева поля. «Факел» начал игру активно, владел мячом, хорошо двигался. Именно из быстрой атаки и пришёл «быстрый» гол, случившийся уже на 12-й минуте. Акбашев протащил мяч по правому флангу, от угла чужой штрафной площади прострелив вдоль ворот. Дальнюю штангу замкнул Мендель, с рикошетом от соперника вколотивший мяч в сетку – 1:0.

После гола игра выровнялась, а «Факел» потерял сразу двух игроков из-за травмы. Сначала поле покинул Мендель, нарушивший правила недалеко от своей штрафной площади. Андрей так срубил Цыпченко, что сам травмировался, а ещё и Бейл со стандарта чуть не опустил мяч в «девятку». Затем по колену получил Гонгадзе и через паузу поле покинул. Долгое время врачи находились на поле, так что к первому тайму арбитр добавил целых пять минут. Но ничего интересного за это время не случилось.

После перерыва продолжились вынужденные замены (ушли Якимов и Писарский), а на исходе часа игрового времени продолжились и голевые действия. Евгеньев не смог прервать прострел с левого фланга, Аппаев этим воспользовался и сыграл на Калинина. Игорь мягко набросил в центр на Акбашева, а тот головой пробил точно в угол – 2:0. Только за 15 минут до конца матча «Крылья Советов» сообразили хоть какой-то ответ.

Комбинация вышла простенькой: Гарре прорвался по левому флангу и выдал подачу в центр, где Рассказов опередил Калинина и почти без прыжка пробил головой – 2:1. «Крылья» вернули интригу на концовку, но на большее самарцев не хватило. «Факел» побеждает и выбирается из зоны стыковых матчей, как раз «Крылья» туда и направляя.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел
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