«Факел» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Крылья Советов
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Протокол игры
|(1:0) Мендель Андрей12'
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Брахими Мохамед•Альшин Ильнур•Квеквескири Ираклий•Мендель Андрей•Акбашев Роман•Аппаев Хызыр•Гонгадзе Георгий
Фролов Евгений•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Ежов Роман•Костанца Фернандо• 22'Витюгов Максим•Гарре Бенжамин•Цыпченко Дмитрий•Писарский Владимир
28 мая. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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