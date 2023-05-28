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Осинькин отметил значение психологического настроя перед матчем с «Факелом»

28 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Факел
1:0
Крылья Советов
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- После игры с «Уралом» вы сказали, что матч с «Факелом» будет определяющим. Что, по-вашему, в таких матчах, где всё решается, выходит на первый план?

- Весь игровой комплекс, который есть, он и проявляется в таких важных матчах. Кто умеет играть под стрессом и давлением трибун, которые сейчас, я уверен, заполнятся на все 100%, сохраняя свой общий уровень, но в любом случае,  я говорю про весь футбольный спектр, про тактику, про технику, характер, ни про что не забудешь. В таких матчах, как и в любом, может быть только характер. И такое значение играет то, чтобы выдержать напряжение во всех значениях. Будут чуть больше, чем обычно.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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