Осинькин отметил значение психологического настроя перед матчем с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- После игры с «Уралом» вы сказали, что матч с «Факелом» будет определяющим. Что, по-вашему, в таких матчах, где всё решается, выходит на первый план?

- Весь игровой комплекс, который есть, он и проявляется в таких важных матчах. Кто умеет играть под стрессом и давлением трибун, которые сейчас, я уверен, заполнятся на все 100%, сохраняя свой общий уровень, но в любом случае, я говорю про весь футбольный спектр, про тактику, про технику, характер, ни про что не забудешь. В таких матчах, как и в любом, может быть только характер. И такое значение играет то, чтобы выдержать напряжение во всех значениях. Будут чуть больше, чем обычно.