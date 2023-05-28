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Евсеев: «Уделили внимание аспектам в переходных фазах, потому что «Крылья» любят проводить быстрые атаки»

28 Мая 2023 • 16:26 Комментировать
Факел
1:0
Крылья Советов
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Концовка чемпионата, игра с прямым конкурентом. В таких играх футболистов нужно дополнительно настроить или наоборот успокоить, чтобы  не было излишнего волнения?

- «Факел» не надо было в течение всего сезона настраивать, опять же, я могу повторяться, определенные требования к данной игре мы рассказали, что бы хотели в группе атаки видеть, а также особенно видеть в обороне, уделили внимание аспектам в переходных фазах. Потому что соперник любит проводить быстрые атаки.

- Можно ли эту игру с «Крыльями Советов» сравнивать с предыдущей игрой с «Пари НН», где тоже был прямой конкурент, где тоже нельзя было терять очки?

- Они разные. Та игра была, наверное, попасть в стыки, а сейчас игра - остаться в Премьер-лиге.

- Вместо Вячеслава Якимова в составе появляется Ираклий Квеквескири. С чем это связано?

- У нас могли быть и другие изменения. Мы пришли  к этому решению.  Это связано с тем, что Слава чуть приболел, поэтому он в строю, но мы решили ему дать небольшую паузу.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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