Бывший тренер Писарского: «Лучше бы он сезон доиграл в «Оренбурге»

Бывший тренер Владимира Писарского Евгений Харлачёв полагает, что зимний переход нападающего в самарские «Крылья Советов» был ошибкой.

«Я бы посоветовал ему этот сезон доиграть в «Оренбурге». Там он был лидером, которым забивает голы, но часто случается так, что при переходе в середине сезона в новый клуб ты получаешь мало времени на адаптацию – с этим он и столкнулся», - цитирует Харлачёва Sport24.

Напомним, что завершал летне-осеннюю часть сезона РПЛ Писарский в «Оренбурге» в статусе одного из лучших бомбардиров чемпионата России. У него было 14 забитых голов, столько же – у лидера «Спартака» в атаке Квинси Промеса.

Однако после перехода в «Крылья Советов» россиянин весной отметился лишь тремя голами за свой клуб в рамках, все – в рамках Кубка России.

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