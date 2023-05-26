Быстров признался, что в РПЛ ему симпатичен «Факел»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров оценил игру воронежского «Факела» в текущем сезоне РПЛ.

«Мне симпатичен «Факел». Но нельзя говорить, что Евсеев изменил команду за три недели. Он мог выдвинуть свои требования. «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», у них много болельщиков, за них хочется переживать», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 28 туров «Факел» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 27 очков.

В воскресенье, 28 мая, воронежский клуб встретится с «Крыльями Советов». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.