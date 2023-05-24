Голенков рассказал, что после некоторых тренировок Талалаева еле уходил с поля

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился опытом тренировок в «Крыльях Советов» под руководством известного российского специалиста Андрея Талалаева.

«Талалаев – это очень жесткий тренер в плане физических нагрузок. Были тренировки, когда я уходил с поля в мурашках», - признался Голенков «Матч ТВ».

Талалаев возглавлял самарские «Крылья» в 2020 году, в этом же сезоне самарцы покинули Премьер-лигу под его руководством.

«Однажды молодые игроки должны были выйти на замену, так он им сказал, что, если хоть раз они остановятся – пойдут в Самару обратно пешком», - вспоминает Голенков.

Напомним, что в начале текущей рабочей недели «Химки» Талалаева официально покинули РПЛ.