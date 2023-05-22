Главврач «Крыльев Советов»: «Ломаев избежал серьёзной травмы»

Сергей Артамонов, главный врач самарских «Крыльев Советов», заявил, что основному стражу ворот команды Ивану Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы в результате столкновения с форвардом «Урала» Алексеем Каштановым. Напомним, оба клуба из второй восьмёрки команд РПЛ провели очную встречу вчера днём, с разгромным счётом победили «Крылья» - 3:0. Ломаев был вынужден покинуть поле после столкновения.

«Ване Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы. Он уже выписан из больницы и будет восстанавливаться в расположении клуба», - цитирует Артамонова «Чемпионат».