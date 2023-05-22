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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главврач «Крыльев Советов»: «Ломаев избежал серьёзной травмы»

22 Мая 2023 • 20:50 Комментировать
Факел
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Крылья Советов
28.05 16:30

Сергей Артамонов, главный врач самарских «Крыльев Советов», заявил, что основному стражу ворот команды Ивану Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы в результате столкновения с форвардом «Урала» Алексеем Каштановым. Напомним, оба клуба из второй восьмёрки команд РПЛ провели очную встречу вчера днём, с разгромным счётом победили «Крылья» - 3:0. Ломаев был вынужден покинуть поле после столкновения.

«Ване Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы. Он уже выписан из больницы и будет восстанавливаться в расположении клуба», - цитирует Артамонова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев Сергей Артамонов
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