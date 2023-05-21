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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» дома разгромили «Урал», выбравшись из зоны стыковых матчей

21 Мая 2023 • 15:58 Комментировать
Крылья Советов
3:0
Урал
окончен

«Крылья Советов» и «Урал» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов3:0Урал
(1:0) Бейл Гленн45'  
(2:0) Цыпченко Дмитрий52'  
(3:0) Гарре Бенжамин60'  
Ломаев Иван 20' (Фролов Евгений ( 20') Бейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийГарре БенжаминВитюгов Максим 80' (Гапонов Илья ( 80') Бабкин Сергей 66' (Костанца Фернандо ( 66') Ежов Роман 66' (Рассказов Николай ( 66') Цыпченко Дмитрий 66' (Шитов Владислав ( 66') Писарский Владимир
Запасные: Коваленко АлександрХлусов НикитаИванисеня ДмитрийТоцкий ЕгорЧиркович АлександарЗуев АлександрЗотов Георгий
Помазун ИльяБевеев МингиянМамин АртёмБегич СильвиеКулаков Денис  76'Сиссе Ибраима 61' (Сунгатулин Фаниль ( 61') Мишкич Даниэль 77' (Подберёзкин Вячеслав ( 77') Юшин Александр 77' (Цулукидзе Лука ( 77') Бикфалви Эрик 80' (Железнов Юрий ( 80') Егорычев АндрейКаштанов Алексей
Запасные: Татаринов ЕвгенийФилипенко ЕгорБаклов ОлегРанджелович Лазар
21 мая. Стадион "Солидарность Арена".

 

Очень важный матч для распределения мест в зоне стыковых матчей состоялся в Самаре. «Крылья Советов» ужасающе провели весну, упав в опасную зону, и теперь решили подключить к гонке за выживание «Урал». Хозяева начали матч активно, они понимали, что нужна наконец победа. Последний раз «Крылья Советов» побеждали в начале апреля.

Серия подходов и прострелов ударом в итоге не завершилась, а вот «Урал» приободрился. Резво кольнули «шмели»: Каштанов развернулся на линии чужой штрафной площади, отпасовал на Егорычева, а тот пробил в касание метров с 10, но в створ не попал. Далее вновь прозвучала неприятная новость для хозяев – не смог продолжить матч Иван Ломаев, вместо него появился Евгений Фролов.

И начал голкипер «Крыльев» не лучшим образом, отбив дальний удар Каштанова точно на Мишкича. Должен был открывать счёт полузащитник «Урала», но умудрился пробить выше ворот. Не реализовали свои моменты «шмели», за что и поплатились в самом конце первого тайма. Шла четвёртая компенсированная минута, Писарский раскачал Мамина и прострелил на Бейла. Гленн тоже убрал защитника, далее пробив точно в «девятку» - 1:0.

Гол «в раздевалку» надломил «Урал». После перерыва царили уже «Крылья Советов». Ежов на правом краю ускорился и сильно закрутил в штрафную площадь. На мяч выскочил Писарский и пробил – Помазун парировал, а на добивании лучше всех сориентировался Дмитрий Цыпченко – 2:0. На исходе часа игры уже был оформлен разгром. Цыпченко закинул на Витюгова, которого просто скосил в своей штрафной площади Сиссе.

Пенальти реализовал Бенжамин Гарре, пробивший по центру ворот. Помазун чуть ранее рухнул в угол – 3:0. Собственно, борьба на этом и закончилась. «Урал» особо не рвался в атаку, Игорь Осинькин даже не побоялся снять героев матча, вскоре отправив отдыхать Ежова, Бабкина и Цыпченко. Уверенно побеждают «Крылья Советов» и практически нагоняют «Урал». А ещё выбираются из зоны стыковых матчей, вновь отправляя туда «Факел».

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