Селюк — о новой должности Ротенберга: «Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но с лавки даже можно больше увидеть»

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, высказался о назначении своего клиента на пост директора департамента развития молодёжного футбола московского клуба.

Селюк выразил уверенность в том, что Ротенберг сумеет достойно показать себя на новом поприще.

«Боря — достойный человек! Он порядочный. У него есть большой опыт. Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но с лавки даже можно больше увидеть», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 36-летний Ротенберг завершил профессиональную игровую карьеру минувшим летом. В последний раз он выходил на поле в сезоне-2018/2019. Помимо «Локомотива», защитник также выступал за «Динамо» и «Ростов».