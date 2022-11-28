Галактионов рассказал, где «Локомотив» проведёт зимние сборы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился планами «железнодорожников» на зимнюю паузу. Сегодня вечером «Локо» порадовал своих болельщиков победой. Со счётом 3:1 москвичи обыграли «Пари НН» в групповом этапе Кубка России и закончили выступление в квартете А на втором месте, пропустив вперёд «Краснодар».

Команда соберётся 10 января. Игроки пройдут медосмотр после отпуска, а на следующий день вылетят в ОАЭ, заявил тренер.

«Что касается контрольных матчей, то сейчас выбираем соперников. Тренерский штаб уже подготовил индивидуальные программы тренировок для игроков на время отпуска. Именно по физической подготовке», - цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Ранее форвард «Локо» Вильсон Изидор охарактеризовал тренировки под руководством Галактионова.

В сезоне МИР РПЛ-2022/23 «Локомотив» идёт на 14-м месте, отрываясь от зоны вылета всего на одно очко.