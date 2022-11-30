Василенко провёл встречу с представителями «Пари НН»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко может возглавить «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, представители нижегородского клуба уже провели встречу с 49-летним специалистом. Однако главным кандидатом на пост наставника «Пари НН» по-прежнему остаётся Владислав Радимов, ранее работавший с «Зенитом-2».

Напомним, что Василенко покинул «Факел» по ходу текущего сезона. Под его руководством команда из Воронежа смогла выйти в РПЛ.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Ранее нижегородский клуб покинул Михаил Галактионов, который впоследствии подписал контракт с московским «Локомотивом».