Агент рассказал, покинет ли Шильцов «Пари НН» в ближайшее трансферное окно

Ринат Мавлетдинов, агент полузащитника «Спартака» Константина Шильцова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что в настоящий момент 20-летний футболист выступает за «Пари НН» на правах аренды.

По словам агента, Шильцов не покинет нижегородский клуб в зимнее трансферное окно, так как ни «Пари НН», ни сам футболист этого не хотят.

Также Мавлетдинов отказался сейчас отвечать на вопрос о будущем полузащитника в составе «красно-белых».

«Ну а что думают по поводу его будущего в «Спартаке», надо спрашивать в самом «Спартаке». Этот вопрос будет более актуальным ближе к концу сезона», — приводит слова агента Metaratings.

В нынешнем сезоне Шильцов провёл в составе «Пари НН» 13 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.