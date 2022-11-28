Карпукас рассказал, что нововведения Галактионова помогли «Локомотиву» одолеть «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал победу над «Пари НН» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

По словам 20-летнего футболиста, именно изменения, внесённые новым наставником команды Михаилом Галактионовым в тренировочный процесс, помогли «железнодорожникам» добиться успеха.

«Думаю, всем очевидно, что мы играли с преимуществом. Сомнений в победе не возникало на протяжении всего матча», — цитирует Карпукаса Sport24.

Эта победа позволила «Локомотиву» занять второе место в турнирной таблице группы А и продолжить борьбу за главный трофей.

Отметим, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.