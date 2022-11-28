Хазов: «Локомотив» меняется и меняется очень быстро

И.о главного тренера «Пари НН» Антон Хазов прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России по футболу. Напомним, 27 ноября «железнодорожники» уверенно обыграли гостей из Нижнего Новгорода в Черкизово – 3:1. В итоге москвичи закончили групповой раунд Кубка на второй строчке квартета А.

«Это заслуженная победа соперника. Сегодня мы встречались с немного другой командой, которую видели летом или осенью. «Локомотив» меняется и меняется очень быстро», - цитирует Хазова пресс-служба нижегородского клуба.

До середины ноября «Пари НН» возглавлял нынешний тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. После игры тренер «Локо» поделился планами своего нового клуба на межсезонье.