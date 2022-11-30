Николич уверен, что в будущем Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о назначении экс-защитника «железнодорожников» Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола в московском клубе.

По мнению сербского специалиста, нынешний пост Ротенберга — это лишь шаг к следующей ступени, которой может стать должность спортивного директора «Локомотива».

«Очень хорошо, что Ротенберг снова в «Локомотиве»: в будущем сможет помогать клубу достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет — это 100%», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Напомним, что 36-летний Ротенберг завершил игровую карьеру минувшим летом. В составе «железнодорожников» бывший футболист провёл в общей сложности 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.