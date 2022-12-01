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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит в Первую лигу

01 Декабря 2022 • 11:09 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о текущем турнирном положении «железнодорожников» в чемпионате России.

Напомним, после 17 туров нынешнего сезона РПЛ «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. От зоны прямого вылета «Локомотив» отделяет один балл.

Несмотря на это, в разговоре с «РБ Спорт» Карпукас выразил уверенность, что «железнодорожники» сумеют сохранить прописку в высшем российском футбольном дивизионе по итогам текущего розыгрыша.

Отметим, что сейчас в чемпионате России перерыв, который завершится лишь весной следующего года. 4 марта «Локомотив» в рамках 18-го тура РПЛ встретится с «Ростовом». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Карпукас
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