Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит в Первую лигу

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о текущем турнирном положении «железнодорожников» в чемпионате России.

Напомним, после 17 туров нынешнего сезона РПЛ «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. От зоны прямого вылета «Локомотив» отделяет один балл.

Несмотря на это, в разговоре с «РБ Спорт» Карпукас выразил уверенность, что «железнодорожники» сумеют сохранить прописку в высшем российском футбольном дивизионе по итогам текущего розыгрыша.

Отметим, что сейчас в чемпионате России перерыв, который завершится лишь весной следующего года. 4 марта «Локомотив» в рамках 18-го тура РПЛ встретится с «Ростовом». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.