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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Дзюба уже не потянет уровень топовых российских клубов, поэтому ему надо в «Локомотив»

29 Ноября 2022 • 17:06 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем известного российского нападающего Артёма Дзюбы, который в начале текущего месяца расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поиске новой команды.

По мнению эксперта, в своём нынешнем состоянии 34-летний Дзюба не сможет потянуть уровень лидеров чемпионата России «Зенита» или «Спартака». Поэтому Канчельскис предложил экс-капитану сборной России попробовать себя в «Локомотиве».

«Артём, конечно, уже не потянет топ-клубы уровня «Спартака» и «Зенита», но есть другие команды и у него есть шанс с ними подписать контракт. Думаю, что Дзюба сейчас бы не помешал «Локомотиву», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет кипрский клуб «Кармиотисса». Также ходили разговоры о возможном переходе форварда в итальянскую «Венецию», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис Кармиотисса
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29 Ноября 2022 в 17:09
Локомотиву он не сдался
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