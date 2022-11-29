Канчельскис: «Дзюба уже не потянет уровень топовых российских клубов, поэтому ему надо в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем известного российского нападающего Артёма Дзюбы, который в начале текущего месяца расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поиске новой команды.

По мнению эксперта, в своём нынешнем состоянии 34-летний Дзюба не сможет потянуть уровень лидеров чемпионата России «Зенита» или «Спартака». Поэтому Канчельскис предложил экс-капитану сборной России попробовать себя в «Локомотиве».

«Артём, конечно, уже не потянет топ-клубы уровня «Спартака» и «Зенита», но есть другие команды и у него есть шанс с ними подписать контракт. Думаю, что Дзюба сейчас бы не помешал «Локомотиву», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет кипрский клуб «Кармиотисса». Также ходили разговоры о возможном переходе форварда в итальянскую «Венецию», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев.