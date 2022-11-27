Изидор – о Галактионове: «Он очень требовательный и жёсткий»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова. Специалист возглавил «железнодорожников» в середине ноября.

«Наш новый тренер очень требовательный и жёсткий, когда ребята не выполняют требования. Это всё, что нам надо, чтобы подняться в таблице. Это нас мотивирует», - цитирует Изидора «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне МИР РПЛ «Локомотиву» не позавидуешь. Перед зимней паузой команда занимает 14-е место и лишь на одно очко отрывается от зоны вылета. У клуба после 17 туров 13 очков и всего три победы. В групповом этапе Кубка России «Локо» занял второе место в группе А, пропустив вперёд «Краснодар».