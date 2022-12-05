Сулейманов: «Уход Галактионова «Пари НН» не подкосил»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался об уходе экс-главного тренера команды Михаила Галактионова.

Напомним, после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2) 38-летний специалист объявил о своём уходе из нижегородского клуба. Сейчас Галактионов возглавляет московский «Локомотив».

Сулейманов заявил, что хоть уход тренера и не подкосил команду, ему было обидно, что так получилось.

«Он ушёл под конец прошедшей части сезона. У нас осталась тактика, тренер не стал что-то менять.

Обидно ли мне? Конечно, обидно. Он хороший специалист, мы при нём отлично выступали и показывали достойную игру», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

Напомним, что Галактионов возглавил «Пари НН» минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ команда из Нижнего Новгорода расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.