Сулейманов: «Уход Галактионова «Пари НН» не подкосил»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался об уходе экс-главного тренера команды Михаила Галактионова.
Напомним, после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2) 38-летний специалист объявил о своём уходе из нижегородского клуба. Сейчас Галактионов возглавляет московский «Локомотив».
Сулейманов заявил, что хоть уход тренера и не подкосил команду, ему было обидно, что так получилось.
«Он ушёл под конец прошедшей части сезона. У нас осталась тактика, тренер не стал что-то менять.
Обидно ли мне? Конечно, обидно. Он хороший специалист, мы при нём отлично выступали и показывали достойную игру», — приводит слова Сулейманова Metaratings.
Бан пользователя