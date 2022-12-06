«Пари НН» назначит нового главного тренера до 10 декабря

«Пари НН» определится с новым главным тренером команды до 10 числа, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, скорее всего, им временно станет Валерий Бурлаченко, который в настоящий момент работает с молодёжной командой нижегородского клуба. Однако руководство «Пари НН» всё равно продолжит поиски главного тренера. Сейчас основными кандидатами на эту должность считаются экс-тренер «Факела» Олег Василенко и Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2».

Напомним, после победы в матче 17-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:2) о своей отставке объявил экс-наставник «Пари НН» Михаил Галактионов. Его место временно занял Антон Хазов. Однако, по информации «РБ Спорт», 43-летний специалист не имеет тренерской лицензии Pro, поэтому официально не может быть утверждён главным тренером.

На сегодняшний день команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 19 очков в 17 турах.